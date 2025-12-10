800 ans de la cathédrale: Saints-Michel-et-Gudule accueillera un spectacle immersif

Le spectacle immersif Luminiscence, qui s’installera dès ce 11 décembre à la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule, a été présenté en avant-première ce mardi. Selon l’organisation, 10.000 billets ont déjà été vendus, signe d’un fort engouement pour cette création artistique mêlant vidéo mapping à 360°, narration historique et musique live.

■ Reportage de Bryan Mommart, Morgane Van Hoobrouck et Laurence Paciarelli

Le spectacle, présenté comme une expérience sensorielle totale, retrace l’histoire de la cathédrale à travers quatre actes, entre construction, spiritualité et mémoire collective, sublimés par un dispositif visuel enveloppant et la présence d’un chœur live résonnant dans l’édifice gothique. Conçue par la société LOTCHI, l’expérience a déjà conquis plus d’un million de spectateurs dans d’autres pays avant de s’installer pour la première fois en Belgique.

La production a rappelé que l’événement s’inscrit dans la célébration des 800 ans de la cathédrale et de l’Année Gudula 2026. Luminiscence entend “révéler les secrets de l’une des plus belles cathédrales du royaume” en projetant des images qui épousent chaque détail architectural pour environ 50 minutes de spectacle.

Selon ses créateurs, Luminiscence vise aussi à “permettre au plus grand nombre de découvrir la richesse du patrimoine, quel que soit son âge, sa culture ou sa religion”, en créant un lien émotionnel et mémoriel entre le public et ce lieu emblématique.

Au-delà de l’aspect artistique, une partie des recettes est reversée à la restauration de monuments historiques ayant accueilli la production, plus d’un million d’euros ayant déjà été consacrés à ces actions selon l’organisateur.

Les représentations débuteront le 11 décembre, avec des billets à partir de 28 euros et un accès sans limitation d’âge. Le spectacle est également accessible aux personnes à mobilité réduite.

Belga