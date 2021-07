77% des Bruxellois favorables à la vaccination selon une étude de la VUB

La VUB et sa spin-off Isense a interrogé 1.030 Belges afin de connaître leur sentiment face à la vaccination. Les résultats varient selon le niveau d’éducation et le lieu de résidence. Les Bruxellois sont plus réfractaires à la vaccination que les Flamands et les Wallons.

L’étude porte sur 1.030 personnes et s’est déroulée entre le 25 juin et le 6 juillet. Toutes avaient donc reçu une invitation à la vaccination. Sur l’ensemble, 87% des Belges sont favorables à la vaccination. Parmi les personnes favorables, 92% songent que le vaccin est le seul moyen de protéger les plus vulnérables. Rouvrir l’économie vient en deuxième position dans les raisons pour lesquelles se faire vacciner.

Une différence selon le lieu de résidence

Sans grande surprise, les Flamands sont à 87% favorables à la vaccination contre 78% des Wallons et 77% des Bruxellois. En Wallonie, 56% des personnes qui ne sont pas vaccinées, n’ont pas l’intention de le faire contre 40% des Bruxellois et 30% des Flamands. Actuellement, 51% des Bruxellois de plus de 18 ans ont reçu deux doses de vaccins contre 70% des Flamands.

Le rapport aux médias déterminant

Le moyen de s’informer est aussi un facteur qui semble être déterminant. Les personnes consommant principalement des médias traditionnels sont plus enclins à la vaccination (51% contre 23% pour ceux qui n’écoutent ni la télé ni la radio).

Parmi les personnes qui se sont faites vaccinées, 11% sont toujours inquiètes par rapport au produit injecté. Certains se sont fait vacciner à cause de la pression sociale mais 30% sont inquiets pour leur santé. Ils craignent les effets à long terme notamment pour ceux qui ont reçu des vaccins qui ont été arrêtés au cours de la campagne de vaccination comme ce fut le cas pour le vaccin d’AstraZeneca pour les moins de 41 ans.

La VUB a également interrogé les personnes qui ne souhaitent pas se faire vacciner. Dans ce groupe, 82% des répondants craignent une thrombose. 70% des femmes pensent aussi que le vaccin est dangereux pendant la grossesse pour elle et le fœtus. 78% ne croient pas non plus aux chiffres donnés par les médias contre 35% des vaccinés.

Le niveau d’étude joue un rôle

Le niveau d’études joue sur le comportement des citoyens face à la vaccination. Parmi ceux qui ne sont pas vaccinés, 47% n’ont qu’un diplôme de primaire ou de secondaire inférieur, 55% un diplôme équivalent au baccalauréat contre 30% des personnes ayant un diplôme plus élevé.

