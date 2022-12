700 casques de réalité virtuelle pour MolenGeek : “Il y a énormément d’applications possibles dans le métavers”

Près de 1 000 personnes vont pouvoir découvrir le métavers et travailler dans ce domaine à travers 100 écoles, explique Ibrahim Ouassari, fondateur de MolenGeek.

MolenGeek a reçu 700 casques de réalité virtuelle Meta Quest 2 dans le cadre du programme Meta Immersive Learning. Grâce à ce don, la start-up située à Molenbeek offrira la possibilité à près de 1000 talents à travers 100 écoles, par l’intermédiaire de ses centres répartis en Belgique, en Italie, au Maroc et aux Pays-Bas, de découvrir le métavers. MolenGeek est la première organisation belge à participer à ce programme.

C’est Noël avant l’heure pour MolenGeek ! 🎁 Vendredi passé, nous avons reçu 700 casques VR de la part de notre cher Père Noël @meta🎅 Grâce à ce généreux don nous allons pouvoir introduire nos Geek, dans nos différents écosystèmes, à l’univers de la Metaverse ❤️ pic.twitter.com/aQErIxTfJf — MolenGeek (@molengeek) December 7, 2022

Mais qu’est-ce que le métavers ? “C’est un environnement virtuel dans lequel on peut interagir avec les personnes, via des casques de réalité virtuelle. (…) On se fait très vite à ce monde virtuel, c’est bluffant”, explique Ibrahim Ouassari dans Le 12h30. “On va travailler dans ce métavers sur l’aspect ‘découverte’, mais aussi l’aspect ‘création’. Que ce soit avec des écoles et avec des membres de MolenGeek. Il y aura aussi un aspect ‘formation’ : ces personnes pourront être actrices de ce métavers. Elles pourront par exemple recréer virtuellement le studio radio de BX1 et cela demande de se former et de découvrir”.

Quelles seront les applications de ce métavers à terme ? “Il y a énormément d’applications, c’est comme le digital en général. Pour l’instant, beaucoup de jeux ont beaucoup de succès sur le métavers. Mais il y a aussi du potentiel dans le tourisme et la formation professionnelle. Certaines formations sont parfois coûteuses et dangereuses, elles peuvent donc se faire pour bien moins cher et bien moins de dangers dans le métavers. Par exemple, un simulateur d’avion”, précise Ibrahim Ouassari. “C’est également utilisé dans le monde de la santé, de la chimie…”

Le fondateur de MolenGeek rappelle que l’objectif de son écosystème installé à Molenbeek est de “croire en chaque jeune” et de lui offrir “des opportunités” dans le domaine du digital. “Notre mission est de dire que même les grandes boîtes technologiques croient en eux et mettent en place des choses, car elles croient en leur potentiel”, ajoute-t-il.

■ Interview d’Ibrahim Ouassari, CEO et fondateur de MolenGeek, par Fanny Rochez et Vanessa Lhuillier dans Le 12h30.

Gr.I. – Photo : BX1