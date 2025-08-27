60,7 millions d’euros récoltés dès le premier jour des nouveaux bons d’État

Le montant récolté grâce aux nouveaux bons d’État est largement supérieur à la précédente émission.

Les nouveaux bons d’État ont permis de lever 60,7 millions d’euros après le premier jour de la campagne d’émissions mardi, rapporte l’Agence fédérale de la dette mercredi. Ce montant est largement supérieur à la précédente émission avant l’été, lorsque 14,1 millions d’euros avaient été récoltés au premier jour.

Le montant total des bons d’État souscrits via les établissements placeurs dépasse légèrement les 28 millions d’euros (23,7 millions pour le bon d’État à un an et 4,3 millions pour celui à dix ans).

L’Agence fédérale de la Dette a également enregistré 1.191 souscriptions via le service des Grands-Livres, pour un total de près de 32,7 millions.

Ces bons d’État à un an et à dix ans offrent des rendements nets respectifs, après retenue du précompte mobilier, de 1,33% et de 2,24%.

La période de souscription se déroule jusqu’au mercredi 3 septembre inclus pour les personnes passant par les établissements placeurs, et jusqu’au mardi 2 septembre via le service des Grands-Livres.

Belga – Photo : Pixabay