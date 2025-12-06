Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

6 décembre : Saint-Nicolas à la rencontre des enfants sages dans la rue De Wand

Nous sommes le 6 décembre, une journée attendue toute l’année par les enfants sages. Ils ont reçu la visite de Saint-Nicolas. Le grand patron des écoliers qui est allé à leur rencontre cet après-midi dans la rue De Wand à Laeken.

  • Reportage de Charlotte Verbruggen, Charlotte Pire et Manuel Carpiaux

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales