5800 animaux accueillis en refuge en 2021 : malgré une baisse, les chats toujours trop nombreux

5.876 animaux sont passés par les refuges bruxellois en 2021, selon les statistiques publiées par Bruxelles Environnement dans son rapport annuel. Des chiffres en forte baisse mais les chats restent trop nombreux.

Sur les neuf refuges que compte la Région bruxelloise, sept accueillent des chats. Sur les 5.876 animaux recueillis en 2021, 62% sont des félins, indique le cabinet du ministre du Bien-être animal, Bernard Clerfayt (DéFI). Même si elle est en baisse depuis 2019, cette proportion reste trop élevée, juge le ministre.

Stérilisation

La majorité des chats sont adoptés (61%) et la proportion de chats stérilisés est en hausse, avec 18% de chats qui arrivent castrés au refuge, contre 11% en 2018. Mais “le nombre de chats pris en charge reste beaucoup trop élevé. Pour éviter une vie de misère à des milliers de chats, il n’y a qu’une solution : la stérilisation.“, conclut Bernard Clerfayt. Une nouvelle campagne de sensibilisation sera menée en 2023 et les moyens à disposition des refuges et des communes pour réduire la population de chats seront renforcés.

Parmi les animaux recueillis en refuge, les oiseaux (19%) et les chiens (14%) sont les plus nombreux après les chats. “Une bonne nouvelle concerne les canidés puisque le nombre de prise en charge est en constante diminution depuis 2016 et n’a jamais été aussi bas sur ces deux dernières années. Environ 75% de nos amis à quatre pattes ont en outre eu la chance de trouver une nouvelle famille.”

Enfin, le nombre d’euthanasies, toutes espèces confondues, continue à baisser, selon les chiffres de Bruxelles Environnement. Selon les refuges, elle résulte, dans 99% des cas, de l’état de santé de l’animal.

