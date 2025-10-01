40 000 Bruxellois bientôt exclus du chômage : la FGTB organise des formations pour aider les personnes concernées

Le Gouvernement fédéral a décidé de mettre en œuvre une réforme des allocations de chômage qui limite le droit au bénéfice d’une allocation de chômage en fonction de la durée du chômage et du passé professionnel.

Cette loi entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2026. Une fois mise en place, 40.000 Bruxellois vont se retrouver exclus des allocations de chômage. Pour anticiper, la FGTB organise des formations pour leur expliquer leur droit et les aider dans leur recherche d’emploi.