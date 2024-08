4 386 candidats ont participé au concours d’entrée en médecine et dentisterie ce mercredi

La deuxième édition du concours d’entrée aux études en médecine et en dentisterie en Fédération Wallonie-Bruxelles s’est déroulée “avec succès” à Brussels Expo, a indiqué mercredi l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur (Ares) qui organisait l’épreuve.

Au total, 4 386 personnes ont effectivement pris part à l’épreuve sur les 5 205 qui s’y étaient inscrites, soit un taux de participation de 84%. Les résultats du concours seront rendus publics le 9 septembre. Parmi les participantes et participants, 666 avaient déjà tenté leur chance lors d’une édition précédente, représentant ainsi environ 15 % du total. Cette année, deux tiers de ces personnes sont résidentes belges (3.061) tandis que 1.325 sont non-résidentes. On constate également une participation majoritairement féminine, avec 2.911 femmes contre 1.475 hommes.

En termes de choix de filières, 3.625 d’entre elles souhaitent poursuivre des études en médecine, tandis que 861 sont intéressées par la dentisterie. Seuls les candidats et candidates classées en ordre utile auront l’opportunité de débuter des études de médecine (1.346 étudiants admissibles) ou de dentisterie (174 étudiants admissibles). Le taux de personnes non-résidentes est plafonné à 15 % maximum du nombre total des admissions, soit 202 en médecine et 26 en dentisterie.

L’épreuve comportait un total de 80 questions à choix multiples, réparties entre la matinée et l’après-midi sous la forme de deux séries de 40 questions. Celles-ci couvraient six matières : quatre matières scientifiques (chimie, biologie, physique, mathématiques), d’une part, et deux matières relatives à la communication et à l’analyse critique de l’information (évaluation des capacités de raisonnement, évaluation de la capacité́ à communiquer), d’autre part. Les résultats individuels seront consultables en ligne par les candidates et candidats dès le vendredi 6 septembre 2024, et les attestations d’admission directement téléchargeables, selon un communiqué de l’Ares.

