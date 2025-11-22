Passer la navigation
22 novembre : le premier JT de 18h présenté au Frame

Le journal de 18h de ce samedi 22 novembre 2025 est particulier. Pour la première fois, il a été tourné et monté dans le Frame, le nouveau bâtiment de BX1. L’occasion de découvrir ses locaux flambants neufs.

■ Le journal de 18h, présenté par Arnaud Bruckner

BX1
