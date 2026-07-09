21 PV dressés lors d’une campagne de contrôle des terrasses à Anderlecht

Vingt-et-un procès-verbaux ont été dressés depuis mai lors d’une campagne de contrôle des terrasses et étalages à Anderlecht. La commune a également annoncé avoir renforcé les contrôles des établissements horeca afin de faire respecter la réglementation communale, a-t-elle indiqué jeudi.

Les contrôles ciblant les terrasses et étalages visaient notamment à vérifier le respect du règlement général de police. Les 24 adresses identifiées comme problématiques ont toutes été inspectées et 21 procès-verbaux ont été établis. D’autres établissements feront prochainement l’objet de contrôles, précise encore la commune.

Les exploitants horeca doivent obtenir une autorisation administrative avant de lancer leur activité. Ils introduisent leur demande auprès du Guichet unique Horeca, créé en 2021 pour accompagner les commerçants et contrôler le respect de la réglementation. Ce service vérifie également la conformité des terrasses installées durant la période estivale.

Avec l’appui des agents constatateurs communaux, le Guichet unique Horeca a intensifié ses contrôles sur le terrain. L’objectif est d’infliger systématiquement une sanction administrative communale en cas d’infraction. Depuis juillet 2025, sept vagues de contrôles ont été menées dans 72 établissements. Soixante-six adresses ont fait l’objet d’un procès-verbal et 17 exploitants ont ensuite entrepris les démarches nécessaires pour obtenir leur autorisation d’exploitation, selon la commune.

Belga