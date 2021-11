200 personnes ont manifesté contre la nouvelle réforme de la Politique Agricole Commune

Au moins 200 personnes, selon l’estimation de la police de Bruxelles-Ixelles, ont manifesté vendredi entre 11h30 et 13h30, sur la place du Luxembourg à Bruxelles, contre la nouvelle réforme de la Politique Agricole Commune (PAC) pour la période 2023-2027, qui doit être votée mardi par le parlement européen.

Les manifestants portaient de nombreux messages sur des pancartes, dont les slogans “”#Change the Cap!” et “#Vote this CAP down!“. “L’agriculture paysanne peut refroidir la planète” était écrit en vert sur une grande banderole attachée au pied de la scène où se sont tenus les discours. Deux agriculteurs et des personnes déguisées en abeilles, qui portaient un cercueil symbolisant la disparition de la biodiversité, ont feint de mourir sous des jets de pesticides.

Les associations à l’initiative du rassemblement – parmi lesquelles le Mouvement d’Action Paysanne, Boerenforum, Youth For Climate, Grands-Parents pour le Climat, Inter-Environnement Wallonie – estiment que la version de la PAC soumise au vote continue à favoriser l’agriculture intensive, accentue encore le phénomène de disparition des petites et moyennes exploitations et contient toujours des contradictions avec le Green Deal et la stratégie “De la ferme à la fourchette“. Elles soulignent que la PAC représente 400 milliards d’Euros, soit environ un tiers du budget européen. Sébastien Kennes, porte-parole du réseau belge de soutien à l’agriculture paysanne, fait valoir que “c’est un budget majeur de l’Europe et qui a un lien important avec le climat. A la sortie de la COP26 sur le réchauffement climatique, la PAC pousse encore vers un modèle qui ne va pas nous permettre d’atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre qu’on s’est fixé. (…) On peut toujours voir qu’il y a du mieux dans cette version, mais cela reste largement insuffisant si on veut atteindre nos objectifs dans 10 ans. L’agriculture pourrait être un moteur de cette accélération vers un mieux et si la réforme de la PAC est votée mardi, on rate un coche“.

