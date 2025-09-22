20% d’écart dans la vaccination contre la grippe selon les écarts sociaux

La vaccination contre la grippe reflète les inégalités sociales, selon un constat des Mutualités libres révélé lundi. Il y a en effet jusqu’à 20% d’écart de couverture entre les plus et les moins favorisés. Elles appellent dès lors à cibler davantage les campagnes pour protéger les groupes à risque, à l’image de ce qui s’est déjà fait avec succès avec les personnes âgées, dont le taux de vaccination a significativement augmenté.

En 2024, les taux de vaccination des groupes à risque parmi les 2,3 millions d’affiliés des Mutualités Libres étaient toujours inférieurs aux objectifs européens de 75%. Ils atteignaient 50,2% chez les +65 ans, 42,1% chez les malades chroniques et 16,4% chez les femmes enceintes, sachant que les pourcentages de ces deux dernières catégories sont sous-estimés puisque les données de vaccination chez l’employeur n’ont pas été incluses à l’étude. Depuis 2020, ces taux sont en outre en baisse dans les deux premiers groupes, pointent les Mutualités Libres, présentes en Wallonie et à Bruxelles via Partenamut.

Les taux de vaccination augmentent par ailleurs avec le statut social, et ce peu importe l’indicateur pris en compte : indice de défavorisation belge, statut de bénéficiaire de l’intervention majorée ou revenu médian. Chez les plus de 65 ans, ils sont ainsi de 59% dans les quartiers les plus favorisés contre 43% dans les moins favorisés.

La couverture des bénéficiaires de l’intervention majorée (BIM) est aussi plus faible: -11,2 % chez les seniors, -5,6% chez les malades chroniques et -12,6% parmi les femmes enceintes. “Les écarts peuvent atteindre 20% entre personnes plus et moins favorisées. Ils s’observent pour tous les groupes à risque et confirment l’importance de mieux cibler les campagnes de vaccination”, résume Judith Racapé, experte scientifique aux Mutualités Libres. “Un manque de temps, de moyens ou d’informations ne devrait pour personne être une raison de ne pas se faire vacciner.”

Des écarts régionaux persistent aussi: 58,5% des 65+ sont vaccinés en Flandre, contre 44,7% en Wallonie et 43,3% à Bruxelles. Depuis 2023, les pharmaciens peuvent administrer le vaccin contre la grippe. Leur part est passée de 20% en 2023 à 34% en 2024, avec un pic de 49% dans la capitale (là où il était de 32% il y a deux ans).

Belga