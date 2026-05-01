1er mai : plusieurs milliers de manifestants réunis pour le 1er mai révolutionnaire à Bruxelles

Plusieurs milliers de personnes, selon les organisateurs (1.500 selon la police), principalement des jeunes issus de la gauche radicale, se sont rassemblées vendredi après-midi sur la place Marie Janson, à Saint-Gilles, pour le départ de la manifestation du 1er Mai révolutionnaire.

Le cortège a quitté les lieux peu après 15h00 en direction du quartier du Midi et des Marolles, où une arrivée est prévue place du Jeu de Balle. Avant le départ, plusieurs prises de parole ont été organisées, axées sur la convergence des luttes sociales, internationales, antiracistes, féministes, pacifistes, antimilitaristes, anticolonialistes, antifascistes et écologistes.

Les organisateurs, réunis au sein de l’Alliance du 1er Mai, présentent cette mobilisation comme un rendez-vous annuel, lancé en 2017, visant à rassembler différentes composantes de la gauche révolutionnaire. Ils affirment que Bruxelles constitue la seule ville européenne où ce courant est à l’initiative d’une manifestation du 1er mai.

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Dans leurs interventions, ils ont insisté sur la nécessité de construire une lutte commune contre des politiques jugées “réactionnaires” – l’Arizona a été régulièrement vilipendé – et ont défendu une perspective de rupture avec le capitalisme. Ils ont également évoqué des combats liés à l’exil, à l’immigration, aux droits des travailleurs, ainsi qu’aux luttes antifascistes, anti-impérialistes et écologistes.

Les organisateurs ont aussi affirmé manifester “pour celles et ceux qui n’en ont pas la possibilité“, citant notamment des personnes emprisonnées, sans papiers ou touchées par des conflits armés. La manifestation est structurée en plusieurs blocs, dont un “bloc de tête”, un “bloc internationaliste”, un “bloc central” et un “bloc en lutte”, ainsi qu’un “Chill Bloc” en fin de cortège. La Stib a indiqué que la station Parvis de Saint-Gilles est fermée depuis 13h45 en raison de la manifestation. Les trams de la ligne 4 passent sans s’y arrêter.

Sur le trajet du cortège, quelques dégradations sont à déplorer. Certains manifestants ont tagué des façades, brisé des vitres et ils ont aussi détruit des panneaux publicitaires cassés.

Belga – Photo : Belga