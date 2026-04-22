13.000 euros d’amende par jour aux organisateurs du tournoi international de Padel de Bruxelles ?

Les organisateurs du tournoi international de padel de Bruxelles pourraient être contraints de payer une lourde amende s’ils continuent à diffuser de la musique après 22h. Explications.

Le tournoi international de padel de Bruxelles, il y a 4400 places assises dans le Cour central et y règne une belle ambiance dont la musique fait partie. La musique rythme la compétition et c’est une culture bien ancrée dans le Padel. “On met de la musique au changement de jeu et à partir de 23h, au village Padel, on met une musique de fond “, explique Vincent Laureyssens, président de Lotto Brussels Premier Padel. Mais ce son amplifié n’est pas censé être utilisé après 22h, notamment pour préserver le voisinage. Bruxelles Environnement rappelle que “les organisateurs disposent actuellement d’un permis d’environnement. Toutefois, ce permis ne permet pas d’organiser un concert et/ou diffuser de la musique amplifiée”.

Ni l’organisateur ni la Ville de Bruxelles ne comprend cette interdiction. “Il n’est pas normal qu’un projet de cette qualité soit aujourd’hui menacé d’amendes en raison de cafouillages administratifs”, déclaré Florence Frelinx (MR), Première échevine à la Ville de Bruxelles. Mais rien n’y a fait et l’amende reste de mise et les organisateurs disent avoir appris risquer une amende de 13.000 euros par jour. Bruxelles Environnement, de son côté, dément le montant de cet amende.

“Les montants de l’amende sont calculés sur base de l’analyse du dossier et en fonction de la gravité de l’impact environnementale, il est impossible d’en définir le montant à l’avance”, a déclaré l’agence bruxelloise. Quoi qu’il en soit, les organisateurs n’en démordent pas et ils continuent à diffuser de la musique.

■ Un reportage de Jean-Christophe Pesesse – Nicolas Scheenaerts – Manu Carpiaux