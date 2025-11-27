100.000 offres d’emploi identifiées à Bruxelles et dans sa zone d’influence

Au-delà de cette partie visible, les trois partenaires ont pu identifier une série d’offres d’emploi dispersées, circulant notamment sur les réseaux sociaux.

Pour obtenir cette photographie, la start-up a recherché sur le web et les réseaux sociaux toutes les offres d’emploi publiées, via les techniques de crawling et à des outils d’IA appliqués au langage.Après filtrage et suppression des doublons, Beljob a identifié 99.237 annonces distinctes. “Nous transformons ainsi des signaux souvent faibles en une cartographie claire, dynamique et exploitable du marché”, a commenté le CEO de la start-up, Maxime Bollengier.

Pour Beci et Partena Professionnal, l’enjeu est désormais de renforcer la rencontre entre les offres et les chercheurs d’emploi, mais également de motiver les Bruxellois à se déplacer, de nombreuses offres se situant dans la périphérie de Bruxelles.

Dans cette optique, ces deux partenaires de longue date au service des entrepreneurs bruxellois “unissent leurs forces pour rendre ce marché plus lisible et plus accessible”.

A leurs yeux, les efforts de formation des Bruxellois doivent également être amplifiés, et surtout adaptés aux besoins du marché de l’emploi actuel.

“Bruxelles compte près de 96.000 personnes sans emploi, et pourtant près de 100.000 offres ont été identifiées. Cela montre qu’il existe un potentiel réel. Notre rôle est d’encourager, de guider et de mieux faire connaître ces opportunités”, a justifié le CEO de Beci, Thierry Geerts.

Le CEO de Partena Professionnal, Roeland Van Dessel, a ajouté qu’en révélant l’ampleur des offres réelles, “nous donnons aux entrepreneurs bruxellois un levier pour avancer et renforcer un écosystème qui ne demande qu’à prospérer”.

Belga

■ Explications d’Anaïs Corbin dans Bonjour Bruxelles avec l’interview de Thierry Geerts, directeur général de BECI