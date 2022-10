Vitesse limitée, zones de stationnement… : la Région bruxelloise légifère sur les trottinettes et vélos partagés

Le gouvernement bruxellois a procédé jeudi à une première lecture de l’avant-projet d’arrêté relatif à la régulation des vélos et trottinettes en flotte libre.

Le texte n’a pas encore fait l’objet d’un accord politique à ce stade – les ministres ont préféré attendre la phase de concertation, entre autres, avec les communes, les opérateurs et les zones de police.

Il ressort toutefois d’une lecture attentive de cette pièce que l’on se dirige vers une limitation du nombre de trottinettes, via des restrictions en fonction du résultat de l’évaluation à laquelle les opérateurs seront soumis; vers des restrictions au stationnement qui pose de réels problèmes actuellement en raison de son caractère souvent sauvage; et vers une limitation de vitesse en fonction des zones et des types d’engins concernés pour limiter les risques d’accidents actuellement en recrudescence.

■ A revoir | L’émission Le Tram sur l'”ordonnance trottinette” : qu’est ce qui va changer ?

Sur pression de la Région bruxelloise, les opérateurs ont déjà revu à la baisse la vitesse des trottinettes partagées dans la capitale: maximum 20 km/h sur l’ensemble du territoire et 8 km/h sur les piétonniers du centre et de la chaussée d’Ixelles.

Vitesse limitée

L”avant-projet d’arrêté mis sur la table par la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) conforte cette situation. S’il est validé au bout du processus de concertations et lectures, le 20 km/h sera généralisé sur tout le territoire de la Région-capitale, “à l’exception des zones piétonnes ou autres zones à vitesse adaptée où la vitesse de ces véhicules sera limitée à 8 km/h“.

Pour les vélos partagés, le 25 km/h devrait être généralisé à l’exception des zones résidentielles ou autres zones à vitesse adaptée où la vitesse sera limitée à 20 km/h et des zones piétonnes où la vitesse sera limitée à 8 km/h.

Des zones de stationnement

En matière de stationnement, l’avant-projet d’arrêté prévoit que les véhicules de cyclopartage devront respecter les règles suivantes lorsqu’ils sont stationnés: ne pas être couchés; ne pas être stationnés en dehors d’une drop-zone lorsqu’ils se situent dans une zone réglementée. Le stationnement sur les trottoirs sera interdit sauf en drop zones, ce qui interdit de facto le stationnement des trottinettes en dehors de ces zones, dès lors qu’en regard du code de la route, elles ne peuvent être rangées ailleurs que sur les trottoirs, dans l’espace public.

L’interdiction sera aussi de mise sur les dalles podotactiles; les passages pour piétons; les pistes cyclables; les marquages vélos; les accès immédiats aux bâtiments et parcs; les accès immédiats aux issues de secours; les accès immédiats aux transports publics.

Une redevance annuelle par engin de cyclopartage est prévue pour l’occupation de l’espace public permettant aux autorités régionales et locales de financer le déploiement des dropzones sur l’ensemble du territoire de la Région. Le gain régional annuel de cette redevance est estimé à 835.000€ (en supposant 13.300 trottinettes à 50€, 4.000 vélos à 35€ et 500 scooters à 60€). Ce chiffre est une estimation basée sur le système d’accès au marché proposé dans le projet d’arrêté pas encore validé politiquement.

Près de… 24.000 à Bruxelles

On compte actuellement plus de 23.500 trottinettes partagées à Bruxelles dont 2.000 sont appelées à disparaître prochainement avec leur opérateur (NDLR: Bird) qui a annoncé sa mise en retrait. La demande est tout aussi soutenue que l’offre, atteignant en juin dernier plus de 60.000 locations de véhicules de cyclopartage en moyenne par jour.

La croissance à l’usage s’est accompagnée aussi d’une recrudescence des accidents de la route impliquant des usagers essentiellement de trottinettes électriques et nécessitant un passage aux urgences.

Mais dans le même temps, les autorités régionales sont conscientes que dans le contexte actuel de crise énergétique, ces véhicules de petit volume sont peu énergivores. Pas question donc, en l’état actuel des choses, de les interdire.

Belga, image Belga