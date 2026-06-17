Saint-Josse délègue la “gestion opérationnelle” de son stationnement à parking.brussels

La commune de Saint-Josse-ten-Noode a décidé de déléguer la gestion opérationnelle du stationnement sur son territoire à parking.brussels à partir du 1er février 2027, annonce le cabinet du bourgmestre Emir Kir. La proposition sera soumise au vote du Conseil communal lors de sa séance du 24 juin prochain.

L’agence régionale du stationnement parking.brussels gère actuellement 13 communes bruxelloises (Anderlecht, Berchem-Sainte-Agathe, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Schaerbeek, Watermael-Boitsfort et Woluwe-Saint-Pierre). Saint-Josse devrait devenir la 14e à partir du 1er février prochain. Ces derniers mois, parking.brussels est au coeur de nombreuses critiques et de plaintes sur la perception des redevances et le traitement des contestations par l’administration.

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La commune de Saint-Josse précise qu’elle conservera la maîtrise de sa politique communale en matière de stationnement, à “définir les règles de stationnement applicables sur son territoire, conformément au cadre régional, en tenant compte des besoins de ses habitants et de ses commerçants. La délégation à parking.brussels porte exclusivement sur la gestion opérationnelle du stationnement, notamment le contrôle en voirie et la gestion des cartes de dérogation. Pour les habitants, les cartes de riverain, professionnelles et visiteurs resteront bien entendu d’application“.

“Le personnel communal actuellement chargé de ces missions pourra rejoindre parking.brussels sur une base volontaire. Cette réorganisation n’entraînera aucune perte d’emploi“, affirme encore la commune.

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