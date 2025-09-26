Réaménagement de l’avenue Charles-Quint: la commune de Berchem-Saint-Agathe dépose un recours

Christian Lamouline (Les Engagés), bourgmestre de Berchem-Sainte-Agathe, annonce dans “Les Experts” que la commune dépose un recours suite à la délivrance du permis d’urbanisme pour le réaménagement de l’avenue Charles-Quint.

“Ça a été voté hier par notre conseil communal. On va déposer ce recours auprès du gouvernement régional bruxellois, qui va demander l’avis du collège d’urbanisme. Et une fois que le collège d’urbanisme va rendre son avis, il reviendra au gouvernement bruxellois de réexaminer une nouvelle fois ce projet et de se prononcer“, explique Christian Lamouline. “Pendant ce temps là, le recours a un effet suspensif. Ça veut dire que pendant cette procédure, le permis est suspendu au niveau de ses effets.”

“Je suis assez surpris, quand je vois tout ce qu’il y a dans les balances budgétaires, y compris l’extension du métro qui a été décidée, que ce permis sorte pour ce réaménagement alors que dans la région, il y a un certain nombre d’autres priorités, me semble-t-il. Améliorer la qualité de vie est importante, mais tel qu’il est conçu, il pose des problèmes“, ajoute le bourgmestre. “Mais ça, ça va être aux personnes qui discutent de faire leurs choix budgétaires et au gouvernement, qui arrivera j’espère.”

L’administration bruxelloise a délivré en début de mois un permis d’urbanisme pour le réaménagement complet de l’avenue Charles-Quint, un axe important d’accès et de sortie à la capitale. L’avenue Charles-Quint porte les marques des années ’60, époque à laquelle elle a été aménagée en autoroute urbaine reliant directement le centre-ville à l’E40, dans la prolongation du tunnel Annie Cordy. L’axe doit être “transformé en un magnifique boulevard urbain avec de nombreux arbres et plantations, des pistes cyclables sécurisées et une attention particulière accordée à la régularité des transports publics et à la fluidité du trafic automobile“.

L’avenue Charles-Quint conservera sa fonction d’axe routier important pour la circulation automobile avec 2 x 2 bandes de circulation et des bandes de pré-sélection aux carrefours. Un terre-plein central vert d’au moins 120 cm de large sera aménagé. Le projet prévoit des trottoirs plus larges et des pistes cyclables séparées qui rejoindront la future Cyclostrade flamande C2. Quatre squares seront créées à hauteur du clos Louis Banken, du clos Willy Chambon, de la rue Oscar Maesschalck, et de la rue de Termonde. La place Marguerite d’Autriche est elle aussi intégrée au projet avec l’objectif de réaliser un maillon manquant de la promenade verte régionale.

“C’est un zéro sur toute la ligne“, dénonçait dans Bonjour Bruxelles Christian Lamouline, annonçanr un “recours à la Région, ou au Conseil d’Etat sans évolution du projet”. “Le projet de la ministre vient à couper la commune en deux“, disait-il. Selon lui, la traversée de l’avenue sera désormais beaucoup plus compliquée et “on vient créer des problèmes pour les artères avoisinantes“. Il dénonce aussi la limitation de la circulation dans un sens sur la chaussée de Gand : “Cela a été tenté il y a dix ans, c’était le chaos“.