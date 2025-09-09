Christian Lamouline sur le projet Charles Quint : “Un zéro sur toute la ligne”

Christian Lamouline, bourgmestre de Berchem-Saint-Agathe, était invité de Bonjour Bruxelles.

“C’est un zéro sur toute la ligne“, dénonce ce mardi matin Christian Lamouline, bourgmestre de Berchem-Sainte-Agathe après l’annonce d’octroi du permis d’urbanisme du projet de réaménagement de l’avenue Charles Quint. “Le projet de la ministre vient à couper la commune en deux“, analyse-t-il. Selon lui, la traversée de l’avenue sera désormais beaucoup plus compliquée et “on vient créer des problèmes pour les artères avoisinantes“.

Il dénonce aussi la limitation de la circulation dans un sens sur la chaussée de Gand : “Cela a été tenté il y a dix ans, c’était le chaos“, regrette-t-il. Il plaide aujourd’hui pour une évolution du projet, sans quoi il ira en recours “à la Région, ou au Conseil d’Etat“.

La fusion des zones de police : “Ce que le ministre a dit n’est pas mis en oeuvre”

Sur le plateau de Bonjour Bruxelles, le mayeur fustige aussi la réforme des zones de police : “Si on croit que c’est pour mieux lutter contre le trafic de drogues, on se trompe“. Il estime que “le problème est celui du sous financement à Bruxelles“. “Les communes compensent. Le refinancement devait arriver en même temps que la réforme de la fusion, mais il n’y en a pas de trace. Ce que le ministre de l’Intérieur a dit n’est pas mis en oeuvre.”

T.D.