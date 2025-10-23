Modernisation du métro : la Stib teste sa nouvelle signalisation sur la ligne 5

Des bus navettes remplacent le métro entre Erasme et Gare de l’Ouest le dimanche matin avant 9h30 à partir du 26 octobre 2025.

Dans le cadre du programme de modernisation de son réseau de métro, la Stib remplace son système de signalisation. Le nouveau système CBTC, “Communication Based Train Control”, devrait permettre une gestion en temps réel plus efficace et une meilleure régularité du réseau.

La réalisation de tests sur l’antenne Erasme nécessite l’interruption de la circulation entre Erasme et Gare de l’Ouest le dimanche matin avant 9h30, du 26 octobre au 14 décembre. Des bus navettes seront mis à disposition des voyageurs.

L’installation est finalisée entre Jacques Brel et Erasme, sur la ligne 5. Ces nouveaux équipements doivent désormais faire l’objet de différents tests le dimanche matin, lorsque le réseau est moins fréquenté.

Les bus navettes circuleront sur le trajet du métro 5 entre Erasme et Gare de l’Ouest, à la même fréquence que les métros. Pour les passagers en provenance des lignes de métro 2 et 6, la correspondance avec les bus navettes vers Erasme se fait à Gare de l’Ouest (à la place de Beekkant).

Rédaction/Photo Stib