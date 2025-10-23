Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Modernisation du métro : la Stib teste sa nouvelle signalisation sur la ligne 5

Des bus navettes remplacent le métro entre Erasme et Gare de l’Ouest le dimanche matin avant 9h30 à partir du 26 octobre 2025.

Dans le cadre du programme de modernisation de son réseau de métro, la Stib remplace son système de signalisation. Le nouveau système CBTC, “Communication Based Train Control”, devrait permettre une gestion en temps réel plus efficace et une meilleure régularité du réseau.

La réalisation de tests sur l’antenne Erasme nécessite l’interruption de la circulation entre Erasme et Gare de l’Ouest le dimanche matin avant 9h30, du 26 octobre au 14 décembre. Des bus navettes seront mis à disposition des voyageurs.

L’installation est finalisée entre Jacques Brel et Erasme, sur la ligne 5. Ces nouveaux équipements doivent désormais faire l’objet de différents tests le dimanche matin, lorsque le réseau est moins fréquenté.

Les bus navettes circuleront sur le trajet du métro 5 entre Erasme et Gare de l’Ouest, à la même fréquence que les métros. Pour les passagers en provenance des lignes de métro 2 et 6, la correspondance avec les bus navettes vers Erasme se fait à Gare de l’Ouest (à la place de Beekkant).

Rédaction/Photo Stib

Lire aussi :

Partager l'article

23 octobre 2025 - 10h26
Modifié le 23 octobre 2025 - 10h27
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales