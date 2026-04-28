Les véhicules de la STIB impliqués dans sept accidents mortels ayant coûté la vie à des piétons depuis 2024

Sept piétons sont décédés en deux ans dans des accidents impliquant des véhicules de la Stib.

Depuis début 2024, les véhicules de la Stib ont été impliqués à Bruxelles dans sept accidents mortels, dont la victime était un piéton, ressort-il d’une réponse de la ministre bruxelloise Elke Van den Brandt (Groen) au député régional de la Team Fouad Ahidar (TFA), Ilyas El Omari.

“Les interactions entre véhicules de la Stib et piétons restent particulièrement à risque“, s’est inquiété ce dernier, mardi, dans un communiqué.

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De manière plus générale, il ressort de la réponse de la ministre que le nombre de personnes décédées dans la circulation sur le territoire de la Région bruxelloise a eu tendance à repartir à la hausse.

Après avoir baissé à hauteur de six en 2023, on en a déploré dix en 2024, dont six piétons et cycliste, puis vingt en 2025, dont six piétons, trois cyclistes et quatre utilisateurs de trottinette.

“Une révision globale” du plan de sécurité routière “s’impose“, a jugé l’élu de la Team Fouad Ahidar.

Belga – Photo : Belga Image