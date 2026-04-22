Le trafic ferroviaire perturbé ce week-end autour de Bruxelles en raison de travaux

Le trafic ferroviaire autour de Bruxelles sera à nouveau perturbé ce week-end en raison de travaux. Aucun train ne circulera dans les deux sens entre les gares de Bruxelles-Luxembourg et de Vilvorde, ni entre Bruxelles-Luxembourg et Louvain, ont annoncé mercredi le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel et la SNCB.

Infrabel poursuivra ce week-end, les 25 et 26 avril, le renouvellement de la caténaire entre Haren et Meiser, sur le ring ferroviaire est de Bruxelles. La caténaire existante sur la ligne 26 arrive en fin de vie et est remplacée par phases. Ce week-end, plusieurs nouveaux poteaux de caténaire et composants seront installés, tandis que d’anciens poteaux seront retirés. Des travaux d’entretien seront également effectués sur la ligne.

En raison de ces travaux, aucun train ne circulera entre Bruxelles-Luxembourg et Vilvorde, ni entre Bruxelles-Luxembourg et Louvain. Le trajet de certains trains entre Malines et Hal ainsi qu’entre Landen et Nivelles sera également modifié. Les voyageurs à destination ou en provenance de Haren, Bordet, Evere ou Meiser pourront emprunter les bus et trams de la STIB et de De Lijn avec leur billet de train.

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