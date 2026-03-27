Le ring de Bruxelles partiellement fermé à cause du verglas

La circulation est réduite a une seule voie vendredi matin sur le ring extérieur de Bruxelles au niveau du viaduc de Vilvorde en raison de la présence de verglas, a indiqué le Centre flamand du trafic (Vlaams Verkeerscentrum). L’Agence flamande en charge de la circulation (Agentschap Wegen en Verkeer, AWV) est sur place pour épandre du sel, mais les embouteillages provoquent des retards de plus d’une heure.

Le Centre flamand du trafic a été informé vendredi matin de plusieurs incidents mineurs survenus sur le viaduc durant la nuit et tôt dans la matinée. Des chutes de motards et des dérapages de voitures indiquaient un revêtement glissant, a expliqué Peter Bruyninckx du Vlaams Verkeerscentrum. Un problème local a effectivement été constaté. Les pompiers se sont donc rendus sur place et ont temporairement fermé le viaduc.

Depuis 07h00, la circulation est rabattue sur une seule voie sur une distance de 100 mètres. “Cela crée un goulot d’étranglement et l’embouteillage qui s’est formé est important“, a précisé M. Bruyninckx. Le trafic est ralenti sur six kilomètres et le temps perdu dépasse l’heure.

L’AWV a effectué des opérations de salage des routes durant la nuit, notamment sur le viaduc de Vilvorde. “Nous avons déjà épandu du sel, mais nous sommes actuellement sur place pour en rajouter“, a indiqué Katrien Kiekens de l’AWV. La durée des perturbations n’est pas encore connue.

Belga