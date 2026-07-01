Le pont du Jubilé est de nouveau ouvert à la circulation après deux ans de travaux

Après deux années de travaux de restauration et de modernisation, le Pont du Jubilé, ouvrage emblématique surplombant le parc de Tour & Taxis, est rouvert à la circulation.

Financé conjointement par la SNCB et urban.brussels, le chantier a permis de restaurer la structure métallique de ce pont vieux de près de 120 ans et à améliorer la sécurité et le confort tous les usagers, y compris les cyclistes et les piétons. Les garde-corps ont été remplacés par des modèles inspirés des originaux, avec une structure plus légère permettant de dégager la vue vers le parc. Les travaux ont aussi permis de réintroduire des luminaires inspirés des modèles historiques du pont, avec les mêmes emplacements qu’à l’origine, tout en renforçant l’éclairage nocturne au niveau des bancs et des garde-corps.

« La rénovation du Pont du Jubilé touche à son terme. Dès le 1er juillet, il reconnectera pleinement les quartiers de la Ville de Bruxelles et Molenbeek et leurs habitants. Restauré grâce à une excellente collaboration entre urban.brussels et la SNCB, ce patrimoine ferroviaire emblématique est désormais adapté aux besoins des cyclistes et des piétons. Avec sa réouverture et la fin de ce chantier de restauration, la Région bruxelloise deviendra pleinement propriétaire du pont ce qui constitue une nouvelle étape dans la transformation du quartier de Tour & Taxis », déclare Ans Persoons, Secrétaire d’État bruxelloise en charge du Patrimoine et de la Rénovation urbaine.