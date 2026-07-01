“Très chaud” mais aussi “très pluvieux”: quel est le bilan de l’IRM pour ce mois de juin?

Le mois de juin 2026, marqué par une vague de chaleur de 12 jours, a été “très chaud” et “très pluvieux”, selon le bilan mensuel publié mercredi par l’Institut royal météorologique (IRM). Cette 51e vague de chaleur observée en Belgique a battu plusieurs records, notamment en ce qui concerne les températures minimales.

Avec une température moyenne de 19,8°C en Belgique, contre une normale de 16,7°C, juin 2026 se classe au deuxième rang des mois de juin les plus chauds depuis le début des relevés, juste derrière juin 2023 (20,3°C). Il s’agit du 17e mois consécutif dont la température moyenne dépasse la normale.

Ce bilan masque toutefois un mois de juin contrasté. La première quinzaine a été plus fraîche, enregistrant une température moyenne de 15°C, contre une normale de 16,1°C.

La seconde moitié du mois a, à l’inverse, été marquée par une vague de chaleur de 12 jours, du 17 au 28 juin. Portée par une température moyenne de 24,7°C, cette période établit un nouveau record absolu, effaçant celui de 22,2°C enregistré en 2005. Au plus fort de l’épisode, la station de référence d’Uccle a relevé une température maximale de 35,5°C.

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Ce sont toutefois les températures minimales qui ont le plus retenu l’attention de l’IRM. Avec une moyenne de 15,1°C sur l’ensemble du mois (normale : 12,0°C), elles ont établi un nouveau record absolu. La température minimale la plus élevée a atteint 24,1°C, un niveau jamais observé lors d’une vague de chaleur. Quant à la température minimale moyenne durant cet épisode, elle a égalé le record absolu de 2019 avec 19,7°C.

Le mois écoulé a également été particulièrement pluvieux, avec 114,6 mm de précipitations mesurés à Uccle, contre une normale de 70,8 mm. Il s’agit du cinquième mois de juin le plus arrosé de la période de référence actuelle.

Belga – Photo : Belga Image