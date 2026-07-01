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Un homme blessé au couteau sur le boulevard de l’Abattoir

Un homme a été blessé à l’arme blanche dans la nuit de mardi à mercredi sur le boulevard de l’Abattoir à Bruxelles, a confirmé mercredi la police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles. Ses jours ne sont pas en danger.

Les services de police ont découvert la victime vers 03h00 le long du boulevard de l’Abattoir. L’homme présentait une blessure au niveau de l’abdomen causée par un objet tranchant. La victime a été transportée à l’hôpital afin d’y recevoir des soins. Selon la police, son pronostic vital n’est pas engagé.

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Un périmètre de sécurité a été mis en place afin de préserver les traces et indices utiles à l’enquête. Aucun suspect n’avait encore été interpellé mercredi matin. Les circonstances exactes de l’agression restent à déterminer. L’enquête se poursuit.

Belga

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