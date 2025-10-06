Passer la navigation
Le métro sera interrompu entre Yser et Elisabeth les 11 et 12 octobre

Les lignes de métro 2 et 6 seront interrompues durant le week-end du 11 et 12 octobre prochain. Des travaux doivent être effectués pour changer un aiguillage.

La STIB va procéder au remplacement d’un aiguillage situé à hauteur de la station Ribaucourt, sur les lignes de métro 2 et 6, dans le cadre de l’entretien régulier de son réseau. Les métros effectueront leur terminus à Yser et ne desserviront pas les stations Elisabeth et Ribaucourt.

Pour se déplacer entre Yser et Elisabeth, les voyageurs pourront emprunter des bus navettes ainsi que les lignes de bus 49 et 87, qui seront prolongées jusqu’à Yser pendant ces travaux.

La Rédaction

06 octobre 2025 - 10h42
Modifié le 06 octobre 2025 - 10h42
 

