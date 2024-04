La carte de stationnement pour les PMR unique partout en Europe

Le Parlement européen vient de voter en faveur de la directive instaurant la carte “European Disability Card” (EDC) et la carte de parking européenne pour les personnes porteuses d’un handicap.

“C’est une avancée politique très concrète obtenue grâce au travail des présidences espagnoles et belges, et une victoire pour toutes les personnes en situation de handicap“, se réjouit la ministre des Personnes en situation de handicap Karine Lalieux au travers d’un communiqué. La carte EDC donnera accès, dans les 27 pays de l’Union européenne, à un traitement préférentiel dans les transports, manifestations culturelles, musées ou infrastructures sportives aux 100 millions de personnes en situation de handicap. Elle sera délivrée et renouvelée gratuitement. Une campagne de sensibilisation et d’information accompagnera son déploiement.

“Depuis le 1er janvier 2024, la carte EDC est automatiquement délivrée à toute personne nouvellement reconnue comme étant en situation de handicap. Elle offre plus de 700 avantages à 190.000 personnes, et ce auprès de 500 partenaires. À l’avenir, ces avantages seront aussi ouverts aux touristes européens en situation de handicap et porteurs de cette carte désormais reconnue dans les 27 États membres”, souligne la ministre.

La directive prévoit également une uniformisation du format de la carte de stationnement des personnes en situation de handicap dans l’UE.

Les informations sur la carte EDC se trouvent ici.

