Bruxelles : de nouvelles règles concernant le stationnement avec une carte PMR

À partir du 8 juillet, la procédure à suivre pour stationner son véhicule en région bruxelloise sera simplifiée pour les détenteurs d’une carte pour personnes handicapées.

Parking.brussels a mis en place quatre façons de s’inscrire, pour faciliter le stationnement des personnes à mobilité réduite. Ainsi, la plateforme propose le préenregistrement de la carte de stationnement auprès du service clientèle, par courrier électronique ou à un guichet.

Pour y accéder, il suffit d’envoyer un mail à l’adresse de parking.brussels avec une copie recto-verso de la carte de stationnement et en indiquant la plaque d’immatriculation.

Pour ceux qui aiment changer souvent de voiture, une application a été développée. Lorsque votre identifiant a été créé avec le numéro de la carte de stationnement, l’immatriculation s’ajuste en quelques clics et elle est reconnue en temps réel par les véhicules scanneurs. La session se termine automatiquement à minuit et reste valable même si la voiture a été déplacée. De plus, il est possible d’enregistrer l’immatriculation du véhicule via un SMS envoyé au numéro 4411. Le message doit être libellé comme suit : PMR espace BRU espace n° de plaque espace n° de carte

Enfin, la carte de stationnement doit être visible, au milieu et contre la face interne du pare-brise. Montrer cette carte n’enlève pas l’obligation de s’enregistrer via les moyens digitaux proposés par l’agence.

La Rédaction – Photo : BX1