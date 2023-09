Bruxelles : deux gares seulement sont vraiment accessibles aux personnes à mobilité réduite

Alors qu’en janvier 2023, la SNCB a introduit une application pour permettre aux voyageurs à mobilité réduite de demander une assistance pour prendre le train, certaines gares de la capitale proposent également une accessibilité intégrale avec assistance, mais sont encore rares.

En Région bruxelloise, trois gares proposent une accessibilité intégrale aux personnes à mobilité réduite, ainsi qu’une assistance. Il s’agit de Bruxelles Centrale, Schuman et de l’aéroport. Cela signifie que celles-ci répondent à quatre critères essentiels définis par la SNCB : tous les quais ont une hauteur de 76 cm, ils sont équipés de lignes guide, ils sont directement accessibles via l’espace public et au moins un automate de vente accessible.

Ces critères sont néanmoins contestés par Nino Peeters, Président de l’Asbl Passe le message à ton voisin : “Les gares sont déclarées accessibles car elles remplissent les critères, mais certaines ne remplissent pas le principal, qui est de pouvoir monter dans le train.”

Concernant les gares de Bruxelles Midi, Luxembourg ou encore Bruxelles Nord, elles ne sont pas accessibles intégralement, mais disposent d’une assistance.

À l’inverse, les gares d’Anderlecht, de Berchem-Sainte-Agathe, Germoir, Bruxelles Ouest, Jette, Zaventem ou encore Groot Bijgaarden proposent une accessibilité intégrale, mais pas d’assistance. “Tous les efforts sont faits pour proposer des gares neuves et adaptées, mais ils ne vont pas jusqu’au bout et ne proposent pas d’aide pour monter dans le train. On peut seulement aller jusqu’au quai”, déclare Nino Peeters.

Pour les gares qui n’ont pas été citées précédemment, comme Delta, Forest ou encore Etterbeek, il n’y a ni accessibilité intégrale, ni assistance à ce jour.

La SNCB précise que l’accessibilité intégrale, ne veut pas dire autonomie des personnes à mobilité réduite. Ainsi, en Région bruxelloise, seulement deux gares sont réellement accessibles pour les personnes à mobilité réduite grâce à un service d’assistance.

E.D – Photo : SNCB