Intempéries : Bruxelles Mobilité se prépare aux premiers épandages

Ce jeudi matin, quelques flocons ont pointé le bout de leur nez sur la capitale. Il ne s’agit pour l’instant que de neige fondante et les routes ne sont pas glissantes mais Bruxelles Mobilité monitore la température au sol et se prépare à effectuer les premiers épandages.

Pour traiter l’ensemble du réseau, Bruxelles Mobilité couvre plus de 800 km de voiries en 3h30 via 17 circuits. Un épandage complet nécessite 85 tonnes de sel. Bruxelles Mobilité épand sur toutes les voiries régionales : routes principales, grands carrefours, tunnels et viaducs.

“Bruxelles Mobilité dispose a actuellement 3.000T de sel dans ses dépôts. Nos équipes et notre matériel sont prêts à sortir, nous avons encore remplacé cette année plusieurs trémies d’épandage afin d’assurer une bonne performance sur nos circuits”, précise Sarah Vanschoenbeek, responsable de la Régie des routes.

A côté des 17 grands circuits d’épandage pour les voiries, 18 circuits supplémentaires sont ​ dédiés au déneigement des pistes cyclables. Les circuits s’étendent d’année en année pour intégrer les nouvelles infrastructures cyclables réalisées. Cet épandage se fait via des machines de petit gabarit qui permettent un déneigement souple et rapide et avec un sel spécifique.

Pour la sécurité des piétons, la règle générale est que chaque riverain doit veiller à ce que le trottoir devant sa porte soit exempt de neige et de glace. Dans les immeubles d’habitation, cette tâche est généralement confiée à l’occupant du rez-de-chaussée, au concierge ou au syndic.

Rédaction