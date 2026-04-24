Infrabel lance de nouveaux projets ferroviaires : 57 millions d’euros prévus pour les gares bruxelloises

De nouveaux projets ferroviaires verront le jour. Ils sont le fruit d’une optimalisation du plan de performance d’Infrabel qui a fait l’objet d’un avenant soumis vendredi au Conseil des ministres sur proposition du ministre de la Mobilité, Jean-Luc Crucke.

Au mois de mai, lorsque le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire a sollicité des moyens pour finir le RER, face aux contraintes budgétaires actuelles, le ministre a demandé qu’un travail soit mené pour trouver des solutions en interne. “Ce travail nous a pris un an. Il nous a permis de remettre en question pas mal de choses. Et c’est une bonne surprise. On a pu régler des problèmes et trouver de nouvelles marges. On va faire plus avec le même budget”, a commenté le CEO d’Infrabel, Benoît Gilson. D’ici 2032, la société investira dans quatre nouveaux projets.

Dans le cadre des efforts budgétaires en faveur de la Défense, les pays de l’OTAN ont décidé d’en consacrer une partie à l’infrastructure à double usage, civil et militaire. Entre 2028 et 2032, 21,5 millions d’euros serviront à l’adaptation du réseau aux besoins militaires, notamment par des voies longues de 750 mètres et le raccordement de Bourg-Leopold, commune du Limbourg qui abrite une importante base militaire.

Les lignes ferroviaires non électrifiées de Gand-Mouscron, De Pinte-Renaix, Alost-Burst, Gand-Eeklo et Melle-Grammont seront adaptées pour accueillir des trains à batterie, à la fois plus écologiques et moins bruyants. Coût: 27,5 millions. Une deuxième voie sera aménagée entre Mol et Neerpelt (19,5 millions).

En Wallonie, 2,6 millions seront consacrés à l’amélioration de l’accès à Pairi Daiza par le chemin de fer. L’an prochain, les visiteurs qui débarquent à la gare de Cambron-Casteau pourront accéder directement au parc animalier, une façon de désengorger le trafic routier autour de la célèbre attraction. Des investissements importants seront aussi consentis pour les ports. Pas moins de 42,8 millions iront aux zones des ports de Bruges-Anvers. Pour la zone portuaire de Gand, 24,4 millions sont prévus, et 1,5 million pour le port d’Ostende. L’avenant confirme par ailleurs le financement d’investissements dans des gares entre 2026 et 2032.

57,8 millions d’euros pour Bruxelles

A Bruxelles, ce sont 57,8 millions d’euros qui sont prévus pour les gares de Bruxelles-Midi, Etterbeek, Haren-Sud, Schaerbeek, Forest-est, Uccle-Calvoet et Bordet. En Flandre, 24,5 millions iront aux gares de Hal, De Hoek, Holleken et Landen. Les travaux amélioreront l’accessibilité pour les voyageurs par le rehaussement des quais mais aussi la sécurité en évitant que des personnes ne franchissent les voies.

Il n’y a guère de nouveaux investissements prévus en Wallonie. “La Wallonie a deux projets emblématiques qui prennent beaucoup de moyens: l’axe 3 et le RER“, a expliqué M. Gilson

Le travail d’optimalisation a déjà permis d’assurer le financement du RER, dont l’achèvement est prévu en 2034. Il évitera également de reporter les travaux sur l’Axe 3 entre Ottignies et Luxembourg au gré des moyens disponibles. La fin est prévue aux alentours de 2030. Infrabel s’appuiera sur les 52 millions d’euros supplémentaires dans le cadre des fonds européens pour la relance post-covid.

Belga