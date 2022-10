Face à une multiplication d’accidents, la STIB veut sensibiliser les cyclistes et trottinettistes

La STIB lance une nouvelle campagne.

En 2021, près de soixante-deux accidents se sont produits entre un véhicule de la STIB (bus ou tram) et un engin de micromobilité (vélo, trottinette ou autre). C’est sept de plus que l’année précédente (55 accidents en 2020). Face à ce constat, “et bien que le nombre d’accidents reste limité à Bruxelles“, la STIB lance une campagne pour sensibiliser les usagers de mobilité durable à une meilleure cohabitation avec les transports publics.

“Une bonne cohabitation doit impérativement être basée sur la courtoisie et le respect mutuel. Attendre, laisser passer ou faire un geste de remerciement est toujours apprécié“, explique ainsi Gaëtan Deckers, Risk & Safety Manager des bus de la STIB. La campagne fera dès lors la part belle à la vigilance et au respect du Code de la route, car “nombre d’accidents de la circulation pourraient être évités grâce à une meilleure connaissance du Code de la route et de la conduite des bus et trams“.

Des rappels qui peuvent sauver des vies

La nouvelle campagne de la STIB se déclinera sous forme d’affiches installées dans les bus et les trams, et sur les réseaux sociaux. “Les visuels, volontairement interpellants, illustrent une trottinette ou un vélo encastrés dans un véhicule, accompagnés du slogan ‘Ne finissez pas dans ce bus, laissez-le quitter son arrêt'”, explique ainsi la STIB.

Ainsi, la société de transports en commun bruxellois rappelle par exemple qu’un tram de quarante mètres de long, roulant à quarante kilomètres par heure, aura besoin de quarante mètres pour s’arrêter, et ne peut pas dévier de sa trajectoire pour éviter un obstacle : “c’est pour cette raison qu’il a toujours la priorité“, rappelle la STIB, évoquant aussi les difficultés pour les chauffeurs de bus face aux angles morts et qu'”étant donné le gabarit d’un bus, l’angle mort ne permet pas toujours au chauffeur de voir un vélo ou une trottinette qui est en train de dépasser, a fortiori si le cycliste ou trottinettiste est peu visible (étroitesse du vélo/ de la trottinette, absence de vêtement fluo, etc. C’est pourquoi, lorsqu’un bus met son clignotant pour quitter l’arrêt en agglomération, le Code de la route impose aux autres usagers d’attendre qu’il effectue sa manoeuvre“.

La STIB rappelle également que, dans le métro, il est interdit de rouler dans les couloirs et sur les quais, ni d’abandonner les engins en libre-service dans les stations.

ArBr – Photo : STIB