De très longues files sur le ring ce mardi matin suite au chantier du carrefour Léonard

Le trafic est fortement perturbé sur le ring de Bruxelles ce mardi matin, annonce la RTBF, suite à la nouvelle phase du chantier Léonard. Depuis Waterloo en direction de Zaventem, on compte plus d’heure perdue pour les automobilistes jusque Tervuren. Dans l’autre sens, le retard est estimé à 20 minutes entre entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo.

Un autre chantier entre Hal et Beersel provoque également des files dans les deux sens, moins importantes.

Une seule voie pendant deux jours

Depuis ce dimanche 17 août jusqu’au dimanche 24 août, l’Agence flamande des routes et de la circulation (AWV) renouvelle les bandes de sécurité dans le terre-plein central du ring de Bruxelles entre les tunnels des Quatre Bras et Léonard.

En conséquence, la circulation sur le ring intérieur, depuis Zaventem en direction de Namur et Waterloo, sera fortement ralentie pendant une semaine, tandis que le trafic sur le ring extérieur, depuis Waterloo en direction de Zaventem, subira des perturbations pendant deux jours.

– Sur le ring intérieur, depuis le 17 août au soir, entre les tunnels des Quatre Bras et Léonard, les conducteurs rouleront sur deux voies au lieu de trois, et dans les tunnels, sur une seule voie au lieu des deux habituelles. Une voie sera également fermée à l’approche du tunnel des Quatre Bras.

– Sur le ring extérieur, les 19 et 20 août, une seule voie sera ouverte en journée dans le tunnel Léonard et deux voies seulement entre les tunnels des Quatre Bras et Léonard. Deux voies seront fermées le soir et la nuit.

Photo Belga (archives)