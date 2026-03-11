De nouveau des perturbations sur le rail ce week-end à Bruxelles en raison de travaux

Infrabel réalisera des travaux en différents endroits à Bruxelles. Des travaux de maintenance seront notamment effectués sur les voies et un aiguillage à Haren. Des travaux auront également lieu sur un pont ferroviaire près de la chaussée de Haecht. Enfin, à la gare de Bruxelles-Schuman, des travaux de maintenance seront réalisés sur les quais et sur l’infrastructure du tunnel ferroviaire Schuman-Josaphat.

Les diverses interventions auront un impact sur les horaires du week-end prochain. Aucun train ne circulera dès lors dans les deux sens entre Bruxelles-Luxembourg et Vilvorde, ni entre Bruxelles-Luxembourg et Louvain, le samedi 14 et le dimanche 15 mars. Par conséquent, aucun train ne desservira les gares de Haren, Bordet, Evere et Meiser. La fréquence des trains de banlieue (S-Trains) sera également réduite autour de Bruxelles-Luxembourg. Les trains S5 (Malines – Bruxelles-Luxembourg – Halle) circuleront uniquement entre Bruxelles-Luxembourg et Hal. Les trains S19 (Landen – Bruxelles-Luxembourg – Nivelles) circuleront uniquement entre Landen et Louvain. Les billets de train restent valables sur les bus et tramways de la STIB, ainsi que sur les bus De Lijn.