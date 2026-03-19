 Aller au contenu principal
BX1

Circulation ferroviaire perturbée à Bruxelles après un début d’incendie dans un train

La circulation des trains était interrompue jeudi en fin d’après-midi entre Bruxelles-Midi et Forest en raison d’un début d’incendie dans un train, a indiqué Infrabel.

Un départ de feu a été signalé au gestionnaire ferroviaire vers 16h30 dans un train à hauteur du viaduc de la rue du Charroi à Anderlecht. Selon les pompiers de Bruxelles, la batterie d’un engin électrique, un vélo ou une trottinette, a pris feu. Le foyer est éteint et l’engin a été sorti du train. Le convoi a été évacué. Deux personnes ont fait un malaise, deux autres ont été blessées respectivement à la main et au genou pendant l’évacuation de la rame.

Belga

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales