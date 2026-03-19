Circulation ferroviaire perturbée à Bruxelles après un début d’incendie dans un train
La circulation des trains était interrompue jeudi en fin d’après-midi entre Bruxelles-Midi et Forest en raison d’un début d’incendie dans un train, a indiqué Infrabel.
Un départ de feu a été signalé au gestionnaire ferroviaire vers 16h30 dans un train à hauteur du viaduc de la rue du Charroi à Anderlecht. Selon les pompiers de Bruxelles, la batterie d’un engin électrique, un vélo ou une trottinette, a pris feu. Le foyer est éteint et l’engin a été sorti du train. Le convoi a été évacué. Deux personnes ont fait un malaise, deux autres ont été blessées respectivement à la main et au genou pendant l’évacuation de la rame.
Belga