Casque obligatoire: les vélos et les trottinettes partagées ne seront pas concernés, rectifie le cabinet

L’obligation au-delà de 20 km/h ne concerne que les trottinettes électriques, rectifie le cabinet. Les vélos électriques de type Speedpedelecs sont déjà soumis au port obligatoire du casque. Enfin, les trottinettes partagées ne sont pas visées par l’arrêté en cours d’élaboration car elles sont déjà bridées à 20 km/h maximum, et le secteur a pris divers engagements.)

Le ministre fédéral de la Mobilité, Jean-Luc Crucke, a rédigé un arrêté royal pour la sécurisation de l’usage des trottinettes électriques. Dès septembre prochain, le port du casque deviendrait obligatoire pour ces engins motorisés s’ils peuvent circuler au-delà de 20 km/h.

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L’année dernière, les trottinettes électriques ont causé la mort de treize personnes en Belgique. Parmi les personnes qui atterrissent aux urgences à la suite d’un accident de trottinette électrique, 65% sont victimes d’un traumatisme crânien, et seuls 4% d’entre elles portaient un casque au moment de l’accident, expliquait La Libre lundi matin. Le ministre centriste travaille sur le sujet depuis un an.

Une obligation généralisée du port du casque aurait effrayé les opérateurs de trottinettes partagées, qui sont déjà bridées à 20 km/h maximum. “Nous nous sommes accordés avec ces opérateurs, par le biais de l’organisation de réseau Way To Go, sur un accord qui engage les entreprises au respect d’un certain nombre de règles”, décrit Jean-Luc Crucke. D’autres mesures concernant les contrôles et la sécurité font l’objet d’engagements. Les Régions sont aussi consultées.

Enfin, le ministre plaide pour une harmonisation européenne sur une possible immatriculation obligatoire des trottinettes électriques.

Avec Belga