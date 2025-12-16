Bruxelles n’a plus les moyens d’entretenir ses routes

Pour maintenir en bon état les quelque 800 kilomètres de routes régionales bruxelloises, au moins 10% d’entre elles doivent être réasphaltées chaque année. Ce programme structurel d’asphaltage nécessite un budget annuel d’environ 10 millions d’euros.

Budget divisé par trois

Mais alors qu’en 2022, environ 11 millions d’euros ont été consacrés à l’entretien de la partie carrossable des routes régionales (à l’exclusion des trottoirs et des pistes cyclables), ce montant n’était plus que d’environ 6,4 millions d’euros en 2023. L’année dernière, le budget consacré au programme de réasphaltage est même tombé à 3,2 millions d’euros. Cette année, la situation ne s’améliorera guère, avec un budget estimé à environ 4 millions d’euros. C’est ce qui ressort de la réponse d’Elke Van den Brandt (Groen), ministre bruxelloise de la Mobilité et des Travaux publics, aux questions du député bruxellois Benjamin Dalle (CD&V).

Mme Van den Brandt indique elle-même que Bruxelles ne dispose actuellement pas de suffisamment de moyens pour entretenir correctement les routes. Elle ajoute que la formation interminable du gouvernement à Bruxelles “a certainement une influence sur la situation“.

