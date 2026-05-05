Bruxelles célèbre les 100 ans des premiers bus urbains

Bruxelles marque ce mois-ci les 100 ans de ses premiers services réguliers de bus urbains, lancés en 1926.

Pour célébrer cet anniversaire, la Stib met en circulation un bus contemporain habillé d’une livrée rétro inspirée des modèles Brossel des années 1950. Il circulera pendant deux mois sur la ligne 36, entre Maelbeek et Konkel.

Les festivités se poursuivront les 16 et 17 mai avec un week-end gratuit organisé par le Musée du Tram. Près de 40 autobus, allant de modèles d’avant-guerre aux véhicules électriques récents, seront exposés sur l’esplanade du Cinquantenaire. Le public pourra également visiter gratuitement le musée et se déplacer entre les sites à bord de bus historiques.

Evolution des bus

L’introduction des autobus en 1926 a marqué une étape clé dans le développement des transports publics bruxellois, en complément du réseau de tramways existant. Intégrés à la Stib après sa création en 1954, les bus ont progressivement évolué, avec l’arrivée de moteurs diesel plus performants dans les années 1960, de véhicules articulés dans les années 1980 et de planchers bas à partir des années 1990 pour améliorer l’accessibilité.

Depuis les années 2010, la modernisation s’est accélérée avec l’introduction de bus hybrides, puis électriques. Cette transition vers des véhicules à zéro émission se poursuit aujourd’hui, notamment avec la mise en service progressive de bus 100 % électriques et la construction d’un dépôt dédié à Neder-Over-Heembeek, rappelle la Stib.

Avec plus de 800 véhicules en circulation sur une cinquantaine de lignes, le réseau de bus reste un pilier de la mobilité à Bruxelles. En 2025, il a totalisé plus de 29 millions de kilomètres parcourus et plus de 123 millions de trajets effectués par les usagers.

Rédaction/Photo : Stib