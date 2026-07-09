Il n’est toutefois pas question de fermer de nouveaux ponts à court ou moyen terme, rassure Elke Van den Brandt.

28 ponts bruxellois sont en mauvais état, révèlent ce jeudi nos confrères de La Libre. C’est ce qu’il resort d’une campagne d’inspection menée en 2025 et d’éléments apportés à Benjamin Dalle (CD&V), député bruxellois, par Elke Van den Brandt, ministre bruxelloise de la mobilité.

Chaque année, le patrimoine régional est inspecté est classé en fonction de son état d’une note allant de A, pour les ouvrages les plus problématiques, à F, en bon état. Actuellement, deux ponts sont considérés en danger : les ponts Pierre Marchant et Petit Île à Anderlecht. Tous deux sont fermés aux véhicules motorisés. 26 ponts apparaissent en catégorie B, caractérisés par “des défauts évolutifs affectant les structures portantes”, relèvent nos confrères. 54 infrastructures sont ensuite placées en catégorie C (ouvrages qui écessitent des interventions de maintenance pour éviter d’affecter la stabilité à terme). C’est par exemple le cas du pont Van Praet ou de ponts sur la E40. Bilan entre 2017 et 2025, seuls cinq ouvrages affichent une meilleure santé.

“L’état de nos ponts, c’est la facture du sous-investissement chronique entre 2000 et 2015”, répond aujourd’hui la ministre de la Mobilité, sollicitée par nos confrères. Elle assure par ailleurs, qu‘”aucun pont ou viaduc ne doit être fermé à court, moyen ou long terme.”

En tout cas un nouveau plan pluriannuel d’investissement sur les infrastructures doit être négocié au sein du gouvernement bruxellois dans les prochains mois. La ministre explique qu’il “devra se concentrer sur les dossiers prioritaires“, à savoir les tunnels Loi-Belliard ou encore préciser l’avenir du viaduc Herrmann-Debroux.

T.D.

► Notre émission Le Tram | Quel avenir pour le viaduc Herrmann-Debroux ?