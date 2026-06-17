USG, Chirec, Savons de Lyna…. 107 entreprises bruxelloises saluées pour leur politique de durabilité

On y retrouve des grands noms comme l’Union Saint-Gilloise, les cliniques Saint-Jean, le Chirec ou l’hôpital Brugmann mais aussi des plus petites structures, telles que Bab’l Market ou Les Savons de Lyna.

Cent sept entreprises bruxelloises se sont vu attribuer mardi soir le label d’entreprise écodynamique (Ecodyn) par Bruxelles-Environnement, soit un nombre record depuis le lancement du label en 1999.

Issues de différents secteurs d’activité, ces structures ont été récompensées pour leurs efforts en matière d’énergie, de gestion de l’eau, des déchets ou encore de mobilité. Lauréats cette année sont issus de l’horeca, de la culture, de l’alimentation, du secteur sportif ou événementiel.

Système évolutif d’étoiles

Le label repose sur un système évolutif d’étoiles lié aux performances environnementales: une étoile correspond à un score de 50 %, deux étoiles à 65 % et trois étoiles à 80 %. Ce système encourage les organisations à progresser à leur propre rythme et à viser continuellement de meilleurs résultats.

Cette reconnaissance dépasse le stade du symbole. Certaines autorités publiques bruxelloises prennent le Label Entreprise Écodynamique en compte comme critère d’évaluation. citydev.brussels accorde ainsi une réduction de loyer aux locataires qui disposent d’un label au moment de leur demande.

De même, les organisations qui souhaitent bénéficier d’un soutien économique renforcé de Bruxelles Économie et Emploi doivent être titulaires d’un label datant de moins de cinq ans.

Les détenteurs du label bénéficient également d’un accompagnement personnalisé assuré par les experts de Bruxelles Environnement. Ceux-ci guident les candidats tout au long de la procédure d’attribution. Ils organisent régulièrement des présentations et des séances d’information, et offrent un soutien à l’utilisation de la plateforme Ecodyn, qui mène à l’obtention de la reconnaissance.

Belga – Photo : Belga