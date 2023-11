Une étude des seniors bruxellois au service de la “SilverTech”

En 2023, 160.000 bruxellois ont plus de 65 ans selon les chiffres de l’IBSA. Même si la capitale est la région la plus jeune du pays, le vieillissement de la population est un fait. En 2060, on devrait compter un senior pour deux personnes actives.

Cela signifie que la demande de soins notamment va aller en grandissant. C’est un défi évidemment pour les pouvoirs publics mais aussi une opportunité pour les entreprises. Et puis, il n’y a pas que les soins, heureusement. À Bruxelles, suivant une étude récente de l’Observatoire de la Santé et du Social, plus d’un tiers des seniors vivent seuls, et 20 % d’entre eux ne peuvent compter sur le soutien d’un proche en cas de besoin.

De plus, 80 % des seniors désirent rester chez eux. il faut donc penser l’avenir et la structure finance. brussels vient de sortir une étude sur ce que l’on appelle “Silver Economie” afin de mieux identifier les besoins des seniors et encourager le développement de la SilverTech, les sociétés qui développent des dispositions ou des services pour cette catégorie de la population. Pour en parler, nous recevons Sandrine Evrard, experte chez finance.brussels.

BX1 – Photo : Belga