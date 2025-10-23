Réforme du chômage : pour Clerfayt, il sera impossible de proposer une offre d’emploi adéquate à chaque exclu

Il sera impossible pour Actiris de proposer une offre d’emploi adéquate à chacun, dans la masse des chercheurs d’emploi qui seront exclus du chômage dans les prochains mois. “On va dans le mur, c’est très clair“. Le constat est celui de Bernard Clerfayt, ministre du gouvernement bruxellois en affaires courantes, chargé de l’Emploi et de la Formation professionnelle, interviewé sur La Première (RTBF) jeudi matin.

Aussi bien mathématiquement qu’au niveau des qualifications, il n’y a pas de correspondance à Bruxelles entre les offres d’emploi disponibles et les personnes sans emploi qui seront exclues des allocations à partir de janvier, dans le cadre de la réforme du chômage mise en place par le fédéral, expose le ministre DéFI.

Actiris a tout récemment publié une analyse des profils qui devraient être concernés par les premières vagues d’exclusions du chômage. On estime qu’ils seront près de 42.000 à perdre leurs allocations à Bruxelles de début janvier prochain à fin juillet 2027, dont une écrasante majorité (près de 9 sur 10) dans les 7 premiers mois de 2026. Mais l’exclusion du chômage “n’en fait pas spontanément des travailleurs, en mesure d’accepter les offres d’emploi qui existent“, expose Bernard Clerfayt. “D’abord numériquement: on va exclure 42.000 personnes, il y a 24.000 emplois en pénurie. Et qualitativement: ces emplois en pénurie nécessitent des diplômes, d’ingénieur, médecin, infirmier, etc. Or les chercheurs d’emploi de longue durée sont en majorité des gens qui ont un déficit de qualification.”

Il aurait fallu “préserver les mécanismes incitant à suivre des études conduisant vers l’emploi, y compris des études longues“, estime le ministre bruxellois. Le fédéral n’a finalement conservé l’exception, à long terme, que pour les formations menant à des postes critiques dans les soins de santé (concrètement: infirmier ou aide-soignant). “Donc pas pour enseignant, comptable, ingénieur,… On va dans le mur, c’est très clair. Surtout que le gouvernement Arizona et le précédent ont pris des tonnes de mesures pour concurrencer les chercheurs d’emploi peu qualifiés, dans l’horeca, avec les flexi-jobs, jobs étudiants, etc”, analyse Bernard Clerfayt, toujours au micro de La Première.

Même si certains des exclus du chômage trouveront certainement un emploi, il s’attend à ce qu’une “grande proportion” d’entre eux se tournent vers les CPAS, où les revenus du ménage sont examinés avant de décider de l’octroi d’une aide financière. Beaucoup de ménages vont voir leurs revenus globaux diminuer, prédit-il. “Avec un impact déprimant sur l’économie, (…) et des problèmes sociaux, surtout dans les communes déjà les plus affectées par le chômage“.

