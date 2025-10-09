Près de la moitié des emplois menacés chez le bookmaker Ladbrokes

La société de paris sportifs Ladbrokes a ouvert une procédure Renault pour licencier 76 employés, annoncent les syndicats CGSLB, CSC et FGTB jeudi. Il s’agit de 47 % du personnel de l’entreprise, signale le front commun, qui accueille la nouvelle “avec stupeur et colère”.

“À ce stade, aucune information concrète n’a été fournie par la direction sur les critères de licenciement, les alternatives envisagées ou les garanties de reclassement“, vitupèrent les organisations syndicales. “Pour une première réunion censée marquer l’ouverture de la procédure Renault, le flou reste total : la direction semble encore retenir une partie essentielle des informations, pourtant obligatoires en vertu de la recommandation n°28 du Conseil National du Travail.“

D’après le front commun, l’entreprise justifie cette restructuration par des pertes cumulées de 24,2 millions d’euros sur cinq ans et un recul structurel du marché des paris en physique, accéléré par la pandémie de covid et la montée du numérique. Le réseau d’agences avait déjà été fortement réduit, de 310 à 190 sites, durant les dernières années. Mais derrière ces explications économiques, les syndicats pointent une “absence criante de stratégie sociale : aucune vision claire de l’avenir du personnel, aucun plan de reconversion, aucune proposition concrète de maintien de l’emploi“.

Et la fermeture progressive du réseau “illustre une véritable catastrophe humaine, qui frappe de plein fouet des travailleuses et travailleurs investis depuis des années dans un secteur déjà fragilisé“.

