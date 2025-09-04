Plus d’un ménage sur deux reste financièrement fragile ou vulnérable

La santé financière des ménages belges s’améliore, mais plus de la moitié d’entre eux (54%) restent en mauvaise santé financière ou vulnérables, ressort-il jeudi d’une étude du bureau de consultance Deloitte sur la santé financière, développée en collaboration avec la banque Argenta.

Les données de cette enquête “Financial Health 2025”, menée auprès de 3.000 personnes, révèlent donc une “nette amélioration” de la santé financière moyenne, puisque 46% des ménages sont désormais considérés comme financièrement résilients, contre 36% lors de la première étude en 2022.

Autres signaux positifs: un quart des ménages (26%) parviennent à épargner au moins 500 euros par mois, alors qu’il y en avait un sur cinq (19%) en 2022; la proportion de personnes n’ayant aucune difficulté à payer leurs factures est passée de 37 à 45%; et les personnes non touchées par les hausses de prix des produits de première nécessité sont passées de 11 à 19%.

En revanche, seul un Belge sur trois (32%) démontre des compétences financières suffisantes, alors que moins d’un tiers a répondu correctement aux questions (de base) en la matière, ce qui marque une légère diminution par rapport à 2022.

A noter encore, la résilience financière qui s’améliore fortement chez les femmes, dont le taux est passé de 33% à 44%. La part des femmes en mauvaise santé financière a reculé de 32 à 22%, alors qu’il y a 20% d’hommes dans ce cas. L’écart entre les deux sexes est de seulement 2 points de pourcentage, une quasi-convergence, notent Deloitte et Argenta.

Les deux partenaires appellent à une collaboration continue entre les institutions financières, les organismes de réglementation, les employeurs, les éducateurs et les décideurs politiques. Ils plaident notamment pour investir dans la planification et les compétences financières de tous les groupes de population, et pas seulement des plus vulnérables.

Belga