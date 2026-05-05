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Plus aucun gréviste chez Bpost : les négociations reprendront ce mercredi

Plus aucune action de grève ne perturbe le fonctionnement de Bpost ce mardi, annonce un porte-parole de l’entreprise postale.

Fin mars, un important conflit social a éclaté chez Bpost, entraînant plusieurs semaines de grèves et empêchant la distribution de millions de lettres ainsi que de centaines de milliers de colis. Le personnel s’oppose à un projet de la direction visant à décaler les horaires de travail des facteurs. Bpost doit s’adapter aux règles du marché des colis, ce qui implique des tournées plus tardives, explique l’entreprise.

La grève a donc pris fin désormais. “Il n’y a plus aucun gréviste”, rapporte Mathieu Goedefroy, porte-parole de Bpost. L’entreprise met tout en œuvre pour rattraper le retard accumulé. Cela pourrait prendre une dizaine de jours, ajoute le porte-parole.

Les discussions sur les plans de la direction se poursuivent néanmoins. Les négociations entre l’entreprise, les syndicats et les conciliateurs sociaux reprendront mercredi.

Belga

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