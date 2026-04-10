“On ne peut plus tout faire” : comment promouvoir l’image de Bruxelles malgré les coupes budgétaires ?

Bruxelles cherche à redorer son image dans un contexte budgétaire difficile. Visit.Brussels perd 5,7 millions d’euros de subsides avec comme conséquence la réduction ou la suppression de certains évènements qui attient pourtant des milliers de visiteurs. Dans ce cadre, une question se pose : comment permettre à Bruxelles de rayonner à l’international dans ces conditions d’économies ? C’est le débat entre la députée bruxelloise Cécile Jodogne (DéFI) et le député bruxellois Geoffroy Coomans de Brachène (MR) dans Bonsoir Bruxelles.

100.000 visiteurs en 2025 pour la fête de l’Iris qui passe cette année de deux à un jour, 63.000 visiteurs pour le “Comic strip festival”, 18.000 visiteurs pour “I love science”. L’annulation ou la réduction de ces évènements pose question.

“On ne peut plus tout faire” assure Geoffroy Coomans de Brachène. “On voudrait ne pas diminuer les évènements mais ne pas augmenter les impôts. Il faut se concentrer sur les évènements essentiels. Dans une situation où on doit diminuer notre train de vie, on ne peut pas dépenser l’argent qu’on n’a pas.” Pour le libéral, l’attractivité de Bruxelles réside dans sa sécurité, sa propreté et son accessibilité. “Oui c’est dommage pour les évènements annulés mais le Comic Strip Festival était devenu un évènement confidentiel avec le déplacement à Tour&Taxi.”

► Reportage : Coupes budgétaires chez visit.brussels : les annulations d’évènements impactent l’image de Bruxelles

Pour Cécile Jodogne, Tour&Taxi est au contraire un lieu qui permet d’accueillir davantage d’éditeurs de bandes dessinées. “Visit.brussels, c’est l’image de Bruxelles à l’étranger. Le tourisme c’est un secteur économique et Bruxelles est un produit. Un produit, si on n’en fait pas la promotion, il est invisible.” La députée DéFI déplore le manque d’analyse sur les évènements considérés comme essentiels ou non. “Il faut faire des choix qui ne sont pas ceux qui amènent des recettes. Cela signifie aussi moins de visiteurs dans les musées, de nuitées, de clients dans les restaurants.”

Pour rappel, visit.brussels se voit retirer 5,7 millions d’euros de subsides en 2026, ainsi qu’une baisse progressive des subventions à l’horizon 2029.

► Retrouvez Bonsoir Bruxelles du lundi au vendredi de 18h20 à 19h

■Une interview de Cécile Jodogne, députée bruxelloise DéFI et Geoffroy Coomans de Brachène, député bruxellois MR au micro de Fabrice Grosfilley et Anaïs Corbin dans Bonsoir Bruxelles