Troika dance revient pour une 7e édition au coeur de Bruxelles

Pour la septième année consécutive, La Monnaie, le KVS et le Théâtre National Wallonie-Bruxelles s’associent pour Troika Dance, un programme de danse collaboratif qui ambitionne de faire de Bruxelles “l’un des centres de la danse contemporaine les plus importants en Europe”, indiquent mardi dans un communiqué les établissements de création.

“Sur les scènes des trois théâtres, Troika Dance invite les amateurs et amatrices de danse à se plonger dans l’exceptionnelle diversité de la scène chorégraphique belge et internationale“, annoncent les organisateurs.

Le programme réunit des chorégraphes à la réputation internationale tels que Sidi Larbi Cherkaoui, Anne Teresa De Keersmaeker, Sacha Waltz et Peeping Tom, aux côtés de nouveaux talents prometteurs comme Zoë Demoustier et Emiel Vandenberghe.

Concrètement, les trois institutions proposeront dès le mois de septembre prochain 14 spectacles de danse répartis dans leurs trois maisons. La programmation explore notamment les questions d’identité, de consentement, de masculinité, de diversité et de lien à l’autre, à travers des formes chorégraphiques mêlant récits intimes, histoire collective et dialogue avec la musique.

Par cette initiative, La Monnaie, le KVS et le Théâtre National Wallonie-Bruxelles (fédéral, flamand et francophone) veulent démontrer comment la “collaboration au-delà des frontières linguistiques et institutionnelles crée une valeur ajoutée artistique et favorise un sentiment de communauté dans une capitale aux défis multiples“.

Et pour ceux qui veulent s’essayer à quelques mouvements, trois ateliers de danse seront ouverts cette année aux danseurs et danseuses en herbe, sous la houlette de chorégraphes de renom.

Belga – Photo : Belga Image