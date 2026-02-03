Les deux rues commerçantes les plus fréquentées du pays sont à Bruxelles

RetailSonar mesure l’affluence dans les rues commerçantes par le biais de données de localisation liées aux applications mobiles.

Selon ces chiffres, la rue Neuve à Bruxelles accueille environ 267.000 passants par semaine, suivie par la chaussée d’Ixelles (219.000 personnes par semaine) et le Meir à Anvers (208.000 personnes par semaine).

RetailSonar signale cependant qu’Anvers demeure le plus grand centre commercial de Belgique en termes de nombre de magasins.