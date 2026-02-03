 Aller au contenu principal
BX1

Les deux rues commerçantes les plus fréquentées du pays sont à Bruxelles

Chaussée d'Ixelles - Illustration Belga Laurie Dieffembacq
Anvers est toutefois le plus grand centre commercial de Belgique en termes de nombre de magasins.

La rue Neuve à Bruxelles est la rue commerçante la plus fréquentée de Belgique, ressort-il mardi d’un classement dévoilé par le spécialiste des données sur le commerce de détail RetailSonar. Le podium est complété par la chaussée d’Ixelles à Ixelles, toujours en Région bruxelloise, et le Meir à Anvers.

RetailSonar mesure l’affluence dans les rues commerçantes par le biais de données de localisation liées aux applications mobiles.
Selon ces chiffres, la rue Neuve à Bruxelles accueille environ 267.000 passants par semaine, suivie par la chaussée d’Ixelles (219.000 personnes par semaine) et le Meir à Anvers (208.000 personnes par semaine).
RetailSonar signale cependant qu’Anvers demeure le plus grand centre commercial de Belgique en termes de nombre de magasins.
Belga
BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales