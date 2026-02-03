Les deux rues commerçantes les plus fréquentées du pays sont à Bruxelles
Anvers est toutefois le plus grand centre commercial de Belgique en termes de nombre de magasins.
La rue Neuve à Bruxelles est la rue commerçante la plus fréquentée de Belgique, ressort-il mardi d’un classement dévoilé par le spécialiste des données sur le commerce de détail RetailSonar. Le podium est complété par la chaussée d’Ixelles à Ixelles, toujours en Région bruxelloise, et le Meir à Anvers.
RetailSonar mesure l’affluence dans les rues commerçantes par le biais de données de localisation liées aux applications mobiles.
Selon ces chiffres, la rue Neuve à Bruxelles accueille environ 267.000 passants par semaine, suivie par la chaussée d’Ixelles (219.000 personnes par semaine) et le Meir à Anvers (208.000 personnes par semaine).
Selon ces chiffres, la rue Neuve à Bruxelles accueille environ 267.000 passants par semaine, suivie par la chaussée d’Ixelles (219.000 personnes par semaine) et le Meir à Anvers (208.000 personnes par semaine).
RetailSonar signale cependant qu’Anvers demeure le plus grand centre commercial de Belgique en termes de nombre de magasins.
Belga