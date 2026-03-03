Le système de paiement européen Wero désormais disponible pour l’e-commerce en Belgique

Le système de paiement instantané Wero est désormais disponible pour le commerce en ligne en Belgique, a annoncé mardi l’initiative paneuropéenne European Payment Initiative (EPI), qui est soutenue par 16 banques européennes et prestataires de services de paiement. La solution de paiement mobile était jusqu’ici destinée aux transferts entre particuliers. Elle a été étendue dès fin 2025 aux services commerciaux en Allemagne, avant son lancement en Belgique.

Ce sont ainsi “51,6 millions d’utilisateurs européens de Wero” qui pourront désormais payer leurs achats en ligne auprès d’une série de commerçants belges grâce à ce moyen de paiement instantané. Ainsi, les banques ING, KBC et BNP Paribas Fortis sont les premières à déployer cette solution pour le commerce en ligne, avant l’intégration de Belfius “dans les prochaines semaines”. D’autres banques suivront au deuxième semestre, parmi lesquelles Argenta, Bank Van Breda, Beobank, Bunq, Crelan, Keytrade Bank, Nagelmackers, Revolut et vdk bank.

Les supermarchés du groupe Ahold Delhaize, ceux de Lidl, le parc animalier Pairi Daiza, les points de vente de bpost, l’entreprise d’aliments pour animaux Just Russel et la parfumerie en ligne Parfum Dreams seront parmi les premiers commerçants à proposer le paiement en ligne via Wero dans le courant de l’année 2026. Ils rejoindront d’autres sociétés qui ont déjà intégré cette solution en Allemagne comme les magasins d’équipements sportifs Decathlon, le service de mobilité partagée Dott, la boutique en ligne Veepee, la compagnie aérienne Air Europa ou encore la billetterie en ligne Eventim.

Un premier paiement symbolique à Bruxelles

Le premier paiement à une organisation via Wero a été symboliquement réalisé mardi à Bruxelles : il s’agissait d’un don auprès de la Croix Rouge flamande, réalisé grâce au scan d’un code QR.

Wero veut devenir une solution menant vers une “plus grande souveraineté européenne” sur le plan des transactions financières, principalement gérées par des acteurs américains. Ainsi, selon la Banque centrale européenne, Visa et Mastercard géraient plus de six transactions sur dix en euros en 2023. En 2025, près de la moitié de la valeur des paiements par carte dans la zone euro ont transité par ces deux sociétés américaines.

Cette solution pour le commerce en ligne sera déployée dans le courant de l’année en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas, promet l’EPI.

L’objectif, à terme, sera de proposer le paiement d’abonnements et la gestion des cartes de fidélité de commerçants par le biais de Wero.

Belga – Photo : Belga